Какая начальная форма у числительного две целых пять десятых
Русский язык
Какая начальная форма у числительного две целых пять десятых
Ответ(ы):
Гость:
Дробное,количественый
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