По подежам по казхскому слово завод асхана
Қазақ тiлi
По подежам по казхскому слово завод асхана
Ответ(ы):
Гость:
А. зауыт І.зауыттың Б.зауытқа Т. зауытты Ж. зауытта Ш.зауыттан К.зауытпен асхана асхананың асханаға асхананы асханада асханадан асханамен
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