Помогите плиз дам 20 баллов Музыка Двух частная форма (определение и пример произ??едения), Определить форму произведения Глинка романс "Венецианская ночь" (напевы, запевы)

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Глинка романс "Венецианская ночь" написан в Простой двухчастной безрепризной форме. (А+В)Двухчастная форма, - форма в которой первая часть - период, вторая - не сложнее периода. Применение: песни, танцы, вокальные и инструментальные произведения, части более крупных форм. Зависимость от бытовых жанров: небольшие размеры, четкость, квадратностьразновидности: репризная и безрепризная1. Двухчастная репризная форма, строение второй части: развитие темы первой части (развивающая середина) или введение новых мотивов (контрастная середина) и повтор одного из предложений первой части (чаще второго). Активность в точке золотого сечения (середина). Средства серединного типа изложения: тонально-гармоническая неустойчивость, дробление, секвенцирование.Схема формы: A B(a+a) (b+a).2. Двухчастная безрепризная форма.а) контрастная (со второй частью на новом материале - чаще в вокальных жанрах)б) развивающая (со второй частью, развивающей материал первой).Схема формы: A B(a+a) (b+b).