Вычислить Log9 17*log17 7*log49 9
Математика
Вычислить Log9 17*log17 7*log49 9
Ответ(ы):
Гость:
=log(9) 17 * (log(9) 7 / log(9) 17) * log(49) 9= =log(9) 7 * (1/ log(9) 49)=log(9) 7 * (1/ 2log(9) 7)=0,5
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