Вычислить Log9 17*log17 7*log49 9

Математика
Вычислить Log9 17*log17 7*log49 9
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
=log(9) 17  *  (log(9) 7 / log(9) 17) * log(49) 9= =log(9) 7 * (1/ log(9) 49)=log(9) 7 * (1/ 2log(9) 7)=0,5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Если к заданному числу прибавить 1/3 часть то получится число которое меньше 36.если данное число уменьшить на его 1/2часть то получится число кото...
Ответить
Математика
Был таков вопрос: Верно ли утверждение? биссектриса треугольника делит сторону к которой проведена пополам. Я ответил: да (ведь в равносторон...
Ответить
Математика
5/7 её равны 45 м. 8/15 её равны 32 м.
Ответить
Математика
4(х-1/2) =0 решите уровнение 5класс а
Ответить
Музыка
Помогите плиз дам 20 баллов Музыка Двух частная форма (определение и пример произ??едения), Определить форму произведения Глинка романс "Венециан...
Ответить