Составь и реши три похожие задачи про пешеходов,которые шли навстречу друг другу ??о скоростью 4 км/ч и 5 км/ч и встретились через 2 ч.

Математика

Составь и реши три похожие задачи про пешеходов,которые шли навстречу друг другу ??о скоростью 4 км/ч и 5 км/ч и встретились через 2 ч.

Автор: Гость