Составь и реши три похожие задачи про пешеходов,которые шли навстречу друг другу ??о скоростью 4 км/ч и 5 км/ч и встретились через 2 ч.
Математика
Составь и реши три похожие задачи про пешеходов,которые шли навстречу друг другу ??о скоростью 4 км/ч и 5 км/ч и встретились через 2 ч.
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