4( х-1/2)=0 решите уровнение 5класс
Математика
4( х-1/2)=0 решите уровнение 5класс
Ответ(ы):
Гость:
Х-1/2=0:4 х-1/2=0 х=1/2+0 х=1/2
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