Найдите абсолютную и относительную погрешности, которые получатся, если число 65,7461 заменить числом 65,75.

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Абсолютная погрешность - это модуль разности |65,7461 - 65,75| = 0,0039. А относительная - это отношение абсолютной к модулю приближенного значения, иногда вычисляется в процентах. 0,0039/65,75 * 100% ≈0,006%