Решите задачу. четыре последовательных натуральных числа таковы ,что произведе??ие 2 х меньших из этих чисел на 78 меньше,чем произведение 2х больших чисел.Найдите меньшее из этих чисел

Алгебра

Решите задачу. четыре последовательных натуральных числа таковы ,что произведе??ие 2 х меньших из этих чисел на 78 меньше,чем произведение 2х больших чисел.Найдите меньшее из этих чисел

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