Решите задачу. четыре последовательных натуральных числа таковы ,что произведе??ие 2 х меньших из этих чисел на 78 меньше,чем произведение 2х больших чисел.Найдите меньшее из этих чисел
Алгебра
Решите задачу. четыре последовательных натуральных числа таковы ,что произведе??ие 2 х меньших из этих чисел на 78 меньше,чем произведение 2х больших чисел.Найдите меньшее из этих чисел
Ответ(ы):
Гость:
Числа идут подряд: х, х+1, х+2, х+3. Произведение больших (х+2)(х+3), а произведение меньших х(х+1). Их разность 78. (х+3)(х+2)-х(х+1) = 78 х²+5х+6 -х²-х = 78 4х=72 х=18 - это меньшее число.
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