Найдите число которое а) на 1/3 больше 3/7 ;б) на 8/17 меньше 1

Математика
Найдите число которое а) на 1/3 больше 3/7 ;б) на 8/17 меньше 1
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А) 3/7+1/3=9/21+7/21=16/21 б) 1-8/17=17/17-8/17=9/17
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