Ответьте хоть на несколько вопросов

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Ответьте хоть на несколько вопросов
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Автор: Гость
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Гость:
15_д 16_с 15 это перро а 16 это с
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