ПРЕДСТАВТЕ В ВИДЕ СУММЫ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 1.(х(во 2 степени)-4у)(х-4у(во 2 степени) 2.Преоб??азуйте многочлен стандартного вида: (х-у)(х(во2 степени)+ху+у(во 2 степени) СРОЧНО НАДО!(ДАМ 12 БАЛЛЛОВ)ОЧЕЕЕНЬ НАДО И ОЧЕНЬ СРОЧНО!
Алгебра
ПРЕДСТАВТЕ В ВИДЕ СУММЫ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 1.(х(во 2 степени)-4у)(х-4у(во 2 степени) 2.Преоб??азуйте многочлен стандартного вида: (х-у)(х(во2 степени)+ху+у(во 2 степени) СРОЧНО НАДО!(ДАМ 12 БАЛЛЛОВ)ОЧЕЕЕНЬ НАДО И ОЧЕНЬ СРОЧНО!
Ответ(ы):
Гость:
1) (х^2-4y)+(х-4y^2)=х(х-4y)+y(х-4y)=(x-4y)(x+y) 2) (x-y)(x^2+xy+y^2)=x^3+x^2y+xy^2-x^2y-xy^2-y^3=x^3-y^3 ^-степень
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