ПРЕДСТАВТЕ В ВИДЕ СУММЫ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 1.(х(во 2 степени)-4у)(х-4у(во 2 степени) 2.Преоб??азуйте многочлен стандартного вида: (х-у)(х(во2 степени)+ху+у(во 2 степени) СРОЧНО НАДО!(ДАМ 12 БАЛЛЛОВ)ОЧЕЕЕНЬ НАДО И ОЧЕНЬ СРОЧНО!

Алгебра

ПРЕДСТАВТЕ В ВИДЕ СУММЫ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 1.(х(во 2 степени)-4у)(х-4у(во 2 степени) 2.Преоб??азуйте многочлен стандартного вида: (х-у)(х(во2 степени)+ху+у(во 2 степени) СРОЧНО НАДО!(ДАМ 12 БАЛЛЛОВ)ОЧЕЕЕНЬ НАДО И ОЧЕНЬ СРОЧНО!

Автор: Гость