20-литровый контейнер содержит газ в 350 К под давлением 83,1 мегапаскалей. Сколько мо??ей газа в этом контейнере?
Физика
20-литровый контейнер содержит газ в 350 К под давлением 83,1 мегапаскалей. Сколько мо??ей газа в этом контейнере?
Ответ(ы):
Гость:
Используешь уравнение Менделеева PV=vRT v= PV/RT подставляя значения получаешь 571моль
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