20-литровый контейнер содержит газ в 350 К под давлением 83,1 мегапаскалей. Сколько мо??ей газа в этом контейнере?

Физика

20-литровый контейнер содержит газ в 350 К под давлением 83,1 мегапаскалей. Сколько мо??ей газа в этом контейнере?

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