Составьте перечень прав, которые получили афиняне при Перикле. СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТ??!!!

История
Составьте перечень прав, которые получили афиняне при Перикле. СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТ??!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. При Перикле строится много зданий и сооружений, что дает работу многим грекам. 2. Афиняне осваивают ремесла и многие из них становятся специалистами. 3. Устраивает за государственный счет раздачу хлеба бедным гражданам 4.Перикл постоянно заботился о том, чтобы флот, по крайней мере, из шестидесяти афинских кораблей ежегодно выходил в море, что опять-таки давало ему возможность в течение восьми месяцев в году содержать на счет казны множество граждан.
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