Сказка о рыбаке и рыбке где сдесь глаголы и будущие и прошедщие
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Сказка о рыбаке и рыбке где сдесь глаголы и будущие и прошедщие
Ответ(ы):
Гость:
Жил, жили, ловил, пряла, закинул, пришел, закинул, не слыхивал, отпустил, сказал, воротился, откупалась, забранила и т.д.- прош.вр.
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