Сказка о рыбаке и рыбке где сдесь глаголы и будущие и прошедщие

Русский язык
Сказка о рыбаке и рыбке где сдесь глаголы и будущие и прошедщие
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Жил, жили, ловил, пряла, закинул, пришел, закинул, не слыхивал, отпустил, сказал, воротился, откупалась, забранила и т.д.- прош.вр.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Друзья оставшиеся в классе один на один.Листбумаги,сложенный в 4 раза.Равнина,разделённая оврагом пополам.Деежурные,убиравшие класс 2 раза.По лекси...
Ответить
Математика
Решите неравенство и запишите множество его целых решений [4Х+1]<7
Ответить
Русский язык
Изменяется ли имя прилагательнае по падежам
Ответить
Русский язык
Спишите предложение, Расставьте запятые. Найдити сочинительные и подчинительные союзы и определитель их разряд Нередко мы хотя того не примечаем...
Ответить
История
Составьте перечень прав, которые получили афиняне при Перикле. СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТ??!!!
Ответить