Решите химию пожалуйста Расчитайте массу оксида кальция и обьём углекислого га??а образуещего при прокаливании 100г известняка, содержащего 10% примесей

Химия
Решите химию пожалуйста Расчитайте массу оксида кальция и обьём углекислого га??а образуещего при прокаливании 100г известняка, содержащего 10% примесей
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
     90г      х1      х2 CaCO3=CaO+CO2    100г      56г    22,4 л масса кальция будет составлять  90% то есть 90 г Мr (CaCO3) = 40+12+48=100, отсюда х1= 90х56/100= 50.4 г (CaCO3) х2= 90х22.4/ 100= 20.6 л (CO2)
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