Известно, что число - целое. Ребята, будет ли число – тоже является целым? Ответ поясните.
Математика
Известно, что число - целое. Ребята, будет ли число – тоже является целым? Ответ поясните.
Ответ(ы):
Гость:
Это что просто задание не доконца
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