Известно, что число - целое. Ребята, будет ли число – тоже является целым? Ответ поясните.

Математика
Известно, что число - целое. Ребята, будет ли число – тоже является целым? Ответ поясните.
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Автор: Гость
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Гость:
Это что просто задание не доконца
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