Найти первообразную f (x)=e^2x+x^3-cosx
Алгебра
Найти первообразную f (x)=e^2x+x^3-cosx
Ответ(ы):
Гость:
И это с 1 по 4 класс называется
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