Класс разберите слово по составу

Русский язык
Класс разберите слово по составу
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Автор: Гость
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Гость:
Вот принимайте . Только изображение не чёткое .
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