Класс разберите слово по составу
Русский язык
Класс разберите слово по составу
Ответ(ы):
Гость:
Вот принимайте . Только изображение не чёткое .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решить задачи 4 чтобы купить 4 порции мороженого Саша не хватает 60 руб. он купил 3 порции у него нет у него Осталось 30 руб. сколько рублей стоит ...
Русский язык
. Найдите слова, которые объединяют каждый ряд в одну группу (укажите один объедин??ющий признак). 1. Нож, ручка, птица. 2. Часы, колготки, соб...