Какие проблемы людей с ограничеными возможностями можно добавить в список?
Обществознание
Какие проблемы людей с ограничеными возможностями можно добавить в список?
Ответ(ы):
Гость:
Они могут не дотягиваться до верхних полрк. Неудобные лестници. Люди посмеиваются. Нужно дорогостоящее лечение. Трудно найти работу. Невозможно полноценно заниматься спортом
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