3 признака которые есть только у растений
Биология
3 признака которые есть только у растений
Ответ(ы):
Гость:
1)автотрофы 2)фотосинтез 3)наличие вакуоли,пластид в клекти 4)клеточная оболочка состоит из целлюлозы
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