Sin a =1/4 cosa tga ctga
Алгебра
Sin a =1/4 cosa tga ctga
Ответ(ы):
Гость:
Все подробно описал :-)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В день рождения Ваня угощал гостей пирожными – бисквитными и песочными. За первые 10 минут гости съели 20 % всех пирожных, причем 25% из них состав...
Математика
Решите неравенство и изобразите его решение на координатной прямой: 1)4,5х-1,4<7,6 ??то нестрогое неравенство.
Русский язык
Засвистела, зашумела,загудела,задрожала машина, в звонок зазвонила ,жаром-паром з??пыхтела ,скаканула и поехала .Ехали ,всю дорогу качались -спасиб...
Английский язык
Выберите еду, которой, по вашему мнению ,лучше всего позавтракать , и скажите почему ? на английском с переводом пожалуйста