В день рождения Ваня угощал гостей пирожными – бисквитными и песочными. За первые 10 минут гости съели 20 % всех пирожных, причем 25% из них составляли песочные. После этого сладкоежка Петя съел еще три бисквитных пирожных, и д...
Математика
В день рождения Ваня угощал гостей пирожными – бисквитными и песочными. За первые 10 минут гости съели 20 % всех пирожных, причем 25% из них составляли песочные. После этого сладкоежка Петя съел еще три бисквитных пирожных, и доля песочных пирожных среди уже съеденных понизилась до 20%. Сколько всего пирожных приготовил Ваня для гостей?
Ответ(ы):
Гость:
Решение: Обозначим количество всех пирожных за (х)шт, тогда количество съеденных пирожных составило: х*20%:100%=х*0,2=0,2х (шт) Среди съеденных пирожных 25% составляют песочные пирожные, количество которых равно: 0,2х*25% :100%=0,2х*0,25=0,05х Когда Петя съел 3 бисквитных пирожных, то всего съеденных пирожных стало: (0,2х+3) шт А так как доля песочных пирожных среди съеденных понизилась до 20%, то есть стала равной 20%, составим уравнение: 0,05х/(0,2х+3)=20% :100% 0,05х/(0,2х+3)=0,2 0,05х=0,2*(0,2х+3) 0,05х=0,04х+0,6 0,05х-0,04х=0,6 0,01х=0,6 х=0,6 : 0,01 х=60 (шт- пирожных приготовлено для гостей) Ответ: Ваня приготовил пирожных для гостей 60шт.
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