В день рождения Ваня угощал гостей пирожными – бисквитными и песочными. За первые 10 минут гости съели 20 % всех пирожных, причем 25% из них составляли песочные. После этого сладкоежка Петя съел еще три бисквитных пирожных, и д...

Математика

В день рождения Ваня угощал гостей пирожными – бисквитными и песочными. За первые 10 минут гости съели 20 % всех пирожных, причем 25% из них составляли песочные. После этого сладкоежка Петя съел еще три бисквитных пирожных, и доля песочных пирожных среди уже съеденных понизилась до 20%. Сколько всего пирожных приготовил Ваня для гостей?

Автор: Гость