Какую ближайшую к земле звезду можно увидеть в ясный день

Окружающий мир
Какую ближайшую к земле звезду можно увидеть в ясный день
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Солнце конечно же:) или ты имеешь в виду что то другое?
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