Растояние между причалами A и B не менее 56 км.Туристы проплыли на моторной лодке от причала A до B и обратно за 3ч 45мин.Собственная скорость лодки 30км/ч,а скорость течения реки 2 км/ч. Оцените , за какое время туристы проплы...
Математика
Растояние между причалами A и B не менее 56 км.Туристы проплыли на моторной лодке от причала A до B и обратно за 3ч 45мин.Собственная скорость лодки 30км/ч,а скорость течения реки 2 км/ч. Оцените , за какое время туристы проплыли на моторной лодке по течению от причала А до причала В
Ответ(ы):
Гость:
1) 30 + 2 = 32(км/ч) - скорость лодки по течению 2) 56 : 32 = 1целая 3/4 (ч) = 1час 45мин Ответ: за 1час45мин. туристы проплыли по течению от А до В.
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