Растояние между причалами A и B не менее 56 км.Туристы проплыли на моторной лодке от причала A до B и обратно за 3ч 45мин.Собственная скорость лодки 30км/ч,а скорость течения реки 2 км/ч. Оцените , за какое время туристы проплы...

Математика

Растояние между причалами A и B не менее 56 км.Туристы проплыли на моторной лодке от причала A до B и обратно за 3ч 45мин.Собственная скорость лодки 30км/ч,а скорость течения реки 2 км/ч. Оцените , за какое время туристы проплыли на моторной лодке по течению от причала А до причала В

Автор: Гость