Площадь поля 210 га из них 4/5 занято картофелем. Опредилите площадь картофеля
Математика
Площадь поля 210 га из них 4/5 занято картофелем. Опредилите площадь картофеля
Ответ(ы):
Гость:
210:5=42 42•4=168(га) ответ:168га.площадь занятая под картофель.
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