Помогите пожалуйста помогите, срочно)

Биология
Помогите пожалуйста помогите, срочно)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
мать имеет генотип: аа отец имеет генотип: Аа гаметы матери: а J^{0} гаметы отца:  АJ^{А} ,а ^{А} ,АJ^{В},аJ^{В}  потомство: Аа ,Aa,aa,aa Вероятность,что родится мальчик 2 группы крови с предрасположенностью к подагре равна 25%
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