Помогите пожалуйста помогите, срочно)

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мать имеет генотип: аа отец имеет генотип: Аа гаметы матери: а J^{0} гаметы отца: АJ^{А} ,а ^{А} ,АJ^{В},аJ^{В} потомство: Аа ,Aa,aa,aa Вероятность,что родится мальчик 2 группы крови с предрасположенностью к подагре равна 25%