Решить Уровнения : 24x-16+32=800(сделать его легким) 25*(202-b)=2575 Вычислить удобным способом : 25-98*4 2*59*50 37*54+54*63

Математика
Решить Уровнения : 24x-16+32=800(сделать его легким) 25*(202-b)=2575 Вычислить удобным способом : 25-98*4 2*59*50 37*54+54*63
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24х-16+32=800 24х=800-32+16 24х=784 х=784/24 х=32 2/3 25(202-b)=2575 5050-25b=2575 25b=2475 b=99 25-98*4=25-392= -367 2*59*50=2*50*59=100*59=5900 37*54+54*63=54*(37+63)=5400
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Запиши отрезок длиной 1 дециметр 2 сантиметров Выдели цветом его третью часть
Ответить
Музыка
Какая музыка играла в 1:15 дня сегодня на радиостанции Европы плюс. Пожалуйста, очень срочно!
Ответить
Окружающий мир
Сравни каменный уголь и торф чем они отличаются и в чём похожи
Ответить
Математика
Найдите значение выражения: 1) -с, если с= -91; 8/13; 5.8; -3,2; 4 1/7. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
Ответить
Английский язык
Как пишется на английском языке число 1561 по словам
Ответить