Решить Уровнения : 24x-16+32=800(сделать его легким) 25*(202-b)=2575 Вычислить удобным способом : 25-98*4 2*59*50 37*54+54*63
Математика
Решить Уровнения : 24x-16+32=800(сделать его легким) 25*(202-b)=2575 Вычислить удобным способом : 25-98*4 2*59*50 37*54+54*63
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24х-16+32=800 24х=800-32+16 24х=784 х=784/24 х=32 2/3 25(202-b)=2575 5050-25b=2575 25b=2475 b=99 25-98*4=25-392= -367 2*59*50=2*50*59=100*59=5900 37*54+54*63=54*(37+63)=5400
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