Решить задачу: из аптеки вышли 5 человек. в ней осталось на 2 человека меньше чем вы??ло. сколько человек осталось в аптеке? слово меньше заменить словом больше. прочитай и решил новую задачу. прав ни решение этих задач. чем он...

Математика

Решить задачу: из аптеки вышли 5 человек. в ней осталось на 2 человека меньше чем вы??ло. сколько человек осталось в аптеке? слово меньше заменить словом больше. прочитай и решил новую задачу. прав ни решение этих задач. чем они различаются

Автор: Гость