Решить задачу: из аптеки вышли 5 человек. в ней осталось на 2 человека меньше чем вы??ло. сколько человек осталось в аптеке? слово меньше заменить словом больше. прочитай и решил новую задачу. прав ни решение этих задач. чем он...
Математика
Решить задачу: из аптеки вышли 5 человек. в ней осталось на 2 человека меньше чем вы??ло. сколько человек осталось в аптеке? слово меньше заменить словом больше. прочитай и решил новую задачу. прав ни решение этих задач. чем они различаются
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задача 1. 1) 5-2=3 (человека) Задача 2. 1) 5+2 = 7 (человек) Задачи различаются тем, что в одной количество людей уменьшилось и мы использовали отнимание, а в другой увеличилось и мы использовали прибавление.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Speak about Moscow 1. A big and important city the capital very large green parks tourists come to see its places of interest a lot to ...
Математика
Сумма трех чисел равна 197.второе число меньше первого числа на15,третьего числа на 32 единицы. найдите третье число.
Информатика