Помогите пожалуйста с домашним заданием! номер 411 спасибо заранее!

Математика
Помогите пожалуйста с домашним заданием! номер 411 спасибо заранее!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При умножении суммы на число - умножается каждое слагаемое. 1) 16х+40+24+28х = (16+28)х+64 = 44х+64 = 132+64=196 - ОТВЕТ 2) 36х + 96 + 10х - 4 = 46х+92 = 92+92 = 184 - ОТВЕТ 3) 24х+48+30х-12 = 54х+36 = 54+36 = 90 - ОТВЕТ 4) 60х+32+18х-15 = 78х +17 = 312+17= 329 - ОТВЕТ
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