Является ли функция у=х sin x чётной или нечетной ?
Алгебра
Является ли функция у=х sin x чётной или нечетной ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Скорость лодки быстрее скорости реки в 2 раза, если общая скорость реки и лодки равна 9км в час то какова скорость самой лодки?
Английский язык
Помогите! Мои друзья играют в футбол на стадионе. На английском языке. в настоящем прошедшем и будущем времени. И в каждом времени специальный , об...
Математика
Посмотри на уравнения 840:х=7. е:60=253 к*9=693 Каждое уравнение преобразуй в более сложное так, чтобы корни не изменились.