Скорость лодки быстрее скорости реки в 2 раза, если общая скорость реки и лодки равна 9км в час то какова скорость самой лодки?

Математика

Скорость лодки быстрее скорости реки в 2 раза, если общая скорость реки и лодки равна 9км в час то какова скорость самой лодки?

Автор: Гость