Скорость лодки быстрее скорости реки в 2 раза, если общая скорость реки и лодки равна 9км в час то какова скорость самой лодки?
Математика
Скорость лодки быстрее скорости реки в 2 раза, если общая скорость реки и лодки равна 9км в час то какова скорость самой лодки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) x+2x=9 x=9:3 x=3 - скорость реки 2) 3•2=6 - скорость лодки
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