Посмотри на уравнения 840:х=7. е:60=253 к*9=693 Каждое уравнение преобразуй в более сложное так, чтобы корни не изменились.
Математика
Посмотри на уравнения 840:х=7. е:60=253 к*9=693 Каждое уравнение преобразуй в более сложное так, чтобы корни не изменились.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)840÷х=7,х=840÷7,х=120,840÷120=7;2)е÷60=253,е=253×60.е=15180,15180÷60=253;3)к×9=693,к=693÷9,к=77,77×9=693
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