Посмотри на уравнения 840:х=7. е:60=253 к*9=693 Каждое уравнение преобразуй в более сложное так, чтобы корни не изменились.

Математика

Посмотри на уравнения 840:х=7. е:60=253 к*9=693 Каждое уравнение преобразуй в более сложное так, чтобы корни не изменились.

Автор: Гость