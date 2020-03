Check if you are right write down the questions to your friend and ask them пример:1)do you like playing the guitar? помогите по??алуйста срочно!!!

Гость: Гость:

1) Do you like drinking the tea? Yes, I do. 2) Do you like eating the pizza? No, I do. 3)Do you we playing in the school? Yes, we do. 4) Do you giving the chocolate? Yes, I do. 5) Are you join in the club. Yes, I are. 6) Do they going to school? Yes, they do. Это как для примера. Ответы можешь переделать на свои. На счет 5) не уверен. Если тебе с Do надо, то 5 не тебе)) а так вот.