Как решить уравнение 70:x-70:(x+4)=2??
Математика
Как решить уравнение 70:x-70:(x+4)=2??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ОДЗ: х≠4; х≠0 домножим левую и правую часть на х(х+4) 70(х+4)-70х=2х(х+4) 70х+280-70х=2х²+8х 2х²+8х-280=0 делим все на 2 х²+4х-140=0 Д=16+560=576=(24)² х1=(-4-24)/2=-14 х2=(-4+24)/2=10 Ответ х1=-14 х2=10
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