Как пишется слова ламается? ? ? ? ? ? ? ?
Русский язык
Как пишется слова ламается? ? ? ? ? ? ? ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ломается-ломать проверочное слово
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1)запиши в таблице ,какими могут быть длины двух разных сторон прямоугольника ,есл?? его периметр равен 20 см. 2)какой из этих прямоугольника имеет...
Английский язык
Check if you are right write down the questions to your friend and ask them пример:1)do you like playing the guitar? помогите по??алуйста сроч...
Математика