Как пишется слова ламается? ? ? ? ? ? ? ?

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Как пишется слова ламается? ? ? ? ? ? ? ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ломается-ломать проверочное слово
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