Народ помогите пожалуйста ! Кроме 3 задачи , остальные все

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1) всего возможных комбинаций при выбрасывании двух кубиков 6×6=36. Из них благоприятные исходы можно перечислить: 8+1 1+8 7+2 2+7 3+6 6+3 4+5 5+4 таким образом, всего благоприятных исходов 8. Вероятность найдем, как отношение числа 8 благоприятных исходов к числу всех возможных комбинаций 36. 8/36 = 0,2222... Округлим до сотых. Ответ: 0, 22 2) всего 12 шаров и 6 черных: 6/12=0,5 3) не знаю как ((