Решить задачу уравнением в железной руде масса железа на 44 кг больше массы приме??и . сколько кг примеси содержится в 100кг железной руды
Математика
Решить задачу уравнением в железной руде масса железа на 44 кг больше массы приме??и . сколько кг примеси содержится в 100кг железной руды
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)100/2=50(кг) - половина 2)44/2=22(кг) - половина 3)50+22=72(кг) - железо 4)50-22=28(кг) - примесь Ответ: 28 кг. Удачи!!!
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