Решить задачу уравнением в железной руде масса железа на 44 кг больше массы приме??и . сколько кг примеси содержится в 100кг железной руды

Математика

Решить задачу уравнением в железной руде масса железа на 44 кг больше массы приме??и . сколько кг примеси содержится в 100кг железной руды

Автор: Гость