Решите что сможете, пожалуйста, очень нужно решение

Алгебра
Решите что сможете, пожалуйста, очень нужно решение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№2 (5/а)-а/(4-а)*(16-а2/а2)=9-а3*16/а4
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