Решите дробью .на 6 юбок ушло 5 м ткани.сколько м ткани ушло на одну юбку?

Математика
Решите дробью .на 6 юбок ушло 5 м ткани.сколько м ткани ушло на одну юбку?
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