Решите пожалуйста Расстояние между пристанями 100 км теплоход прошёл за 4 часа.На ??братном пути его скорость уменьшилась на 5 км/ч.За какое время теплоход пройдёт весь путь туда и обратно?
Математика
Решите пожалуйста Расстояние между пристанями 100 км теплоход прошёл за 4 часа.На ??братном пути его скорость уменьшилась на 5 км/ч.За какое время теплоход пройдёт весь путь туда и обратно?
Ответ(ы):
Гость:
100км/4 часа => 25км/час скорость туда 25 - 5 = 20км/час - скорость на обратном пути 100/20 = 5 часов - обратно плыл 5+4 = 9 часов Ответ: 9 часов
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