Решите пожалуйста Расстояние между пристанями 100 км теплоход прошёл за 4 часа.На ??братном пути его скорость уменьшилась на 5 км/ч.За какое время теплоход пройдёт весь путь туда и обратно?

Математика

Решите пожалуйста Расстояние между пристанями 100 км теплоход прошёл за 4 часа.На ??братном пути его скорость уменьшилась на 5 км/ч.За какое время теплоход пройдёт весь путь туда и обратно?

Автор: Гость