Что находится на колоске побега.хвощь полевой

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На узлах этих побегов сидят листья, срастающиеся своими основаниями в листовое влагалище. Заканчиваются эти побеги спороносными колосками. Каждый из них состоит из оси, перпендикулярно которой крепятся щитки - спорангиефоры, под которыми находится 6-10 спорангиев, содержащих споры, образующиеся в результате мейоза. К моменту созревания спор между щитками образуются промежутки, через которые и высыпаются споры из созревших спорангиев.