Что вам понравилось в образе Герасима из повести "Му-му" И.С. ТУргенева
Литература
Что вам понравилось в образе Герасима из повести "Му-му" И.С. ТУргенева
Ответ(ы):
Гость:
Му- му не нравилась барыне, барыня заставила Герасима убить ее ( но Герасим не хотел что бы ее убивали)
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