На покраску 32 досоу нужно 8 ч.Сколько времени нужно чтобы покраситт 75 досок? 90 досо?? за 24
Математика
На покраску 32 досоу нужно 8 ч.Сколько времени нужно чтобы покраситт 75 досок? 90 досо?? за 24
Ответ(ы):
Гость:
А 3 ,действие незн 2)4умножить75 ровно 300к нужнона 75 досок 1)32:8ровно4к нужно на 1 доску
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