На покраску 32 досоу нужно 8 ч.Сколько времени нужно чтобы покраситт 75 досок? 90 досо?? за 24

Математика

На покраску 32 досоу нужно 8 ч.Сколько времени нужно чтобы покраситт 75 досок? 90 досо?? за 24

Автор: Гость