Разбор слова по составу смотрит.уходит
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Разбор слова по составу смотрит.уходит
Ответ(ы):
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Смотрит что делает смотрит
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