Найдите в описании портрета Маруси слова, передающие отношение Васи к девочки. Ка??ово оно?

Гость: Гость:

Платье ее было грязно и старо(это не обязательно), в косе не было лент, но волосы у нее были гораздо больше и роскошнее, чем у Сони, и Валек, к моему удивлению, очень искусно умел заплетать их, что и исполнял КАЖДОЕ УТРО(стр.43). Ну и мое собственное дополнение: Валек всегда отдавал ей больший кусочек хлеба или другой еды. Он очень любил ее и оберегал. Всегда жертвовал ей своей конфетой или другой сладостью. Всегда с ней делился т.к. она была совсем мала, да еще и больна. Описание Маруси вызывает жалость к бедному ребенку.