За 5 ч против течения катер проходит на 2 км больше, чем за 4 ч по течению реки. Скоро??ть течения реки 2 км/ч . Найдите скорость катера в стоячей воде

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За 5 ч против течения катер проходит на 2 км больше, чем за 4 ч по течению реки. Скоро??ть течения реки 2 км/ч . Найдите скорость катера в стоячей воде

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