Составьте предложения с наречиями: не спеша, еле-еле, кое-как, нимало, долго-долго, ??еряшливо
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Составьте предложения с наречиями: не спеша, еле-еле, кое-как, нимало, долго-долго, ??еряшливо
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