Каким словом можно заменить слово в выражении lt;lt;что у вас есть по ЧУДНЕЙgt;gt;: Чудесное, необычное, странное, красивое, старое.

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Каким словом можно заменить слово в выражении lt;lt;что у вас есть по ЧУДНЕЙgt;gt;: Чудесное, необычное, странное, красивое, старое.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Что у Вас есть по интересней, разнообразней, необычное, странное, причутливое, сказочное.
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