Найдите площадь параллелограмма,изображённого на рисунке. В ответе должно получ??ться=8,25

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1) рассмотрим треугольник, образованный высотой, опущенной на основание, он прямоугольный, по теореме Пифагора можем найти высоту: 2,5² = 2² + h², h=√2,5²-2²=√6,25-4=√2,25=1,52) сторона прямоугольника разделена высотой на два отрезка 2 и 3,5 b=2+3,5=5,53) площадь прямоугольника равна произведению стороны и опущенной на нее высоты S=b·h=1,5·5,5=8,25