Ребята помогите задачу решить пожалуйста........... Длина касательной, проведенной из некоторой точки к окружности, равна 20 см, а длина наибольшей секущей, проведенной из этой точки, равна 50 см.Найдите радиус окружности. И че...

Геометрия
Ребята помогите задачу решить пожалуйста........... Длина касательной, проведенной из некоторой точки к окружности, равна 20 см, а длина наибольшей секущей, проведенной из этой точки, равна 50 см.Найдите радиус окружности. И чертеж приложите умоляю!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Наибольшая секущая проходит через диаметр, тогда пусть АС=х, получим АВ²=АС*АД 20²=х*50 х=8, тогда диаметр СД равен 50-8=42, а радиус ОС= 42/2=21 см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите решить би-квадратное уравнение с методом замены 557а
Ответить
География
Оползни поражащие факторы
Ответить
Геометрия
Стороны осевого сечения равны 40, 40 и 24. Найти объем конуса
Ответить
Математика
На. лучших. песках. Сибири. с. каждого. улья получают. 160. кг. мёда. высшего. качества. сколько. мёда. можно. получить. с. двух. сибирских. пасек....
Ответить
Физика
Выразите в паскалях давление:5 гПа;0,02 H/см2;0,4 кПа;10 H/см2
Ответить