Ребята помогите задачу решить пожалуйста........... Длина касательной, проведенной из некоторой точки к окружности, равна 20 см, а длина наибольшей секущей, проведенной из этой точки, равна 50 см.Найдите радиус окружности. И че...
Геометрия
Ребята помогите задачу решить пожалуйста........... Длина касательной, проведенной из некоторой точки к окружности, равна 20 см, а длина наибольшей секущей, проведенной из этой точки, равна 50 см.Найдите радиус окружности. И чертеж приложите умоляю!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Наибольшая секущая проходит через диаметр, тогда пусть АС=х, получим АВ²=АС*АД 20²=х*50 х=8, тогда диаметр СД равен 50-8=42, а радиус ОС= 42/2=21 см
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