Ребята помогите задачу решить пожалуйста........... Длина касательной, проведенной из некоторой точки к окружности, равна 20 см, а длина наибольшей секущей, проведенной из этой точки, равна 50 см.Найдите радиус окружности. И че...

Геометрия

Ребята помогите задачу решить пожалуйста........... Длина касательной, проведенной из некоторой точки к окружности, равна 20 см, а длина наибольшей секущей, проведенной из этой точки, равна 50 см.Найдите радиус окружности. И чертеж приложите умоляю!!!!

Автор: Гость